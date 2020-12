‘Gestaakt Champions Leagueduel in Parijs gaat woensdag verder’

Een officiële bevestiging van de Europese voetbalfederatie UEFA ontbreekt nog steeds, maar alles wijst erop dat de gestaakte wedstrijd in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir woensdag wordt uitgespeeld. Volgens de Franse krant L’Equipe wordt dan in het Parc des Princes om 18.55 uur opnieuw afgetrapt. De spelers van Basaksehir waren na amper een kwartier spelen van het veld gelopen, nadat de vierde official langs de kant een racistische opmerking zou hebben gemaakt naar assistent-trainer Pierre Webo.

Het leidde tot een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo met een rode kaart weg. Volgens de spelers van Basaksehir had de vierde official “die zwarte daar” gezegd. Ze besloten daarop van het veld te stappen.

In eerste instantie zou de wedstrijd worden hervat met een andere vierde official langs de lijn. De videoarbiter, die ook in het stadion was, zou die rol overnemen. De Turken gingen daar echter niet mee akkoord.

De UEFA voert al jarenlang campagne tegen racisme. Basaksehir zette al kort nadat de wedstrijd was stilgelegd de slogan van de UEFA op Twitter: “No To Racism”. De Turkse club is boos dat juist een UEFA-official zich schuldig maakt aan racisme. President Erdogan riep via Twitter de UEFA op om stappen te nemen.

Kylian Mbappé, een van de vedettes van PSG, schreef op Twiter: “Say no to racism”, gevolgd door een steunbetuiging aan Webo: “we zijn met je”.