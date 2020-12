Handbalster Kramer: heerlijk als we in de dekking staan te beuken

Jessy Kramer roemde na de zege (28-24) op Hongarije de dekking van het Nederlands handbalteam. “Zo’n lekker gevoel als onze dekking goed staat. Dat iedereen staat te beuken en er niemand doorheen komt. We juichten iedere keer als een aanval van Hongarije werd gepareerd”, zei de ervaren opbouwspeelster na de broodnodige triomf in de derde groepswedstrijd op het EK.

“Het was natuurlijk alles of niks. Verliezen zou einde toernooi betekenen. We hadden best wel een tik gekregen door de eerste twee nederlagen, maar begonnen wel vol energie aan de wedstrijd. In het begin ging er nog veel mis, maar ineens begon het te lopen en uiteindelijk hebben we het toch weer geflikt”, aldus de Noord-Hollandse, die haar 147e interland speelde.

“We hebben dit eerder laten zien op andere toernooien. Als onze dekking goed staat, zijn we in staat snel te scoren. Dan kunnen we het alle ploegen moeilijk maken. Het vertrouwen is weer helemaal terug.”