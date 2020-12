Loekasjenko wil naar de rechter vanwege olympische ban

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko dreigt naar de rechter te stappen wanneer hij niet welkom is bij de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de president, die ook voorzitter is van het olympisch comité van zijn land, voorlopig geschorst omdat hij niet genoeg heeft gedaan om sporters uit zijn land tegen politieke discriminatie te beschermen. Bij de onderdrukking van protesten tegen zijn regime zouden ook sporters slachtoffer zijn geweest.

Loekasjenko heeft volgens persbureau Belta gezegd dat het besluit van het IOC een zaak voor de rechter is. “Laat Bach en zijn bende uitleggen waaraan ik schuldig ben”, aldus Loekasjenko, doelend op IOC-voorzitter Thomas Bach en diens organisatie.

Behalve Loekasjenko werden nog twee functionarissen voorlopig geschorst, onder wie zijn zoon Viktor. Verschillende Wit-Russische atleten, onder wie winnaars van olympische medailles, hebben verklaard dat onder het bewind van Loekasjenko sprake is van geweld en onderdrukking.