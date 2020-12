Ronaldo helpt Juventus aan winst op Barcelona én aan groepszege

Juventus heeft de laatste groepswedstrijd in de Champions League bij Barcelona, mede dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo, met 3-0 gewonnen. De ploeg van trainer Andrea Pirlo is op basis van een beter onderling resultaat groepswinnaar in poule G.

Dinamo Kiev stroomt als nummer drie in de poule de zestiende finales van de Europa League in na een 1-0-zege op Ferencváros.

Ronaldo was de gevierde man aan de zijde van Juventus. De Portugees scoorde tweemaal vanaf de strafschopstip, en maakte zo zijn eerste doelpunten in een Champions League-wedstrijd tegen zijn rivaal Lionel Messi. Ook Weston McKennie scoorde tegen het povere Barcelona. Een doelpunt van verdediger Leonardo Bonucci werd in de tweede helft afgekeurd vanwege buitenspel, waardoor de ploeg van trainer Ronald Koeman meer leed werd bespaard.

Het duel tussen Dinamo Kiev en Ferencváros werd beslist door een goal van Denis Popov. Hij stuurde zijn ploeg na een uur met een rake kopbal richting de Europa League.