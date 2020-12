UEFA start onderzoek naar racisme in Champions League

De Europese voetbalbond UEFA onderzoekt wat er dinsdagavond precies is gebeurd in Parijs bij het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir. De Roemeense vierde official langs de lijn zou een racistische opmerking hebben gemaakt richting assistent-trainer Pierre Webo van de Turkse club. “De UEFA stelt een grondig onderzoek in”, meldde de Europese federatie zo’n 2,5 uur na het incident in een eerste officiële reactie. “Voor racisme, en discriminatie in al zijn vormen, is geen plaats in het voetbal.”

De spelers van Basaksehir weigerden na het incident aan de zijlijn verder te spelen. De wedstrijd wordt woensdag vanaf 18.55 uur uitgespeeld. De UEFA liet weten dat er een nieuw arbitrageteam wordt ingevlogen. Het stond nog 0-0 in het Parc des Princes toen het tumult ontstond. Bij PSG had de Nederlandse jeugdinternational Mitchel Bakker een basisplaats.

Door de zege van RB Leipzig op Manchester United (3-2) is de Franse club al zeker van een vervolg in de Champions League, ongeacht de uitslag van de wedstrijd tegen Basaksehir.