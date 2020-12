Wielrenner Lindeman van Jumbo-Visma naar Qhubeka-Assos

Bert-Jan Lindeman zet zijn wielerloopbaan voort bij Qhubeka-Assos, het Zuid-Afrikaanse team dat de afgelopen jaren als Dimension Data en NTT door het leven ging. De 32-jarige renner uit Assen komt over van Jumbo-Visma waar zijn contract was afgelopen.

Lindeman heeft een etappezege in de Ronde van Spanje (2015) achter zijn naam. Een jaar eerder had hij al de Tour de l’Ain gewonnen. De afgelopen jaren gold hij vooral als knecht in de succesvolle Nederlandse ploeg. “Na zes jaar kijk ik uit naar een nieuwe omgeving waar ik wellicht ook de kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan kan delen”, zegt Lindeman. Een andere nieuwkomer bij de ploeg is de AustraliĆ«r Robert Power, die overkomt van Sunweb.

Qhubeka-Assos presenteerde onlangs nog de Colombiaan Sergio Henao en de Italiaan Fabio Aru als nieuwkomers. De ploeg zegt de selectie voor 2021 nu rond te hebben.