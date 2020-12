Ajax overwintert alleen met zege op Atalanta in Champions League

Voor Ajax telt alleen de winst als het om 18.55 uur begint aan de thuiswedstrijd tegen de Italiaanse club Atalanta. Bij ieder ander resultaat overwintert de koploper van de eredivisie niet in de Champions League, maar bekert het verder in de Europa League.

Het is nog onduidelijk of Daley Blind aan de aftrap kan verschijnen. De verdediger sloeg dinsdag de training over omdat hij zich grieperig voelde. Trainer Erik ten Hag hoopt dat hij een beroep kan doen op David Neres, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. Dat drietal trainde dinsdag niet volledig mee. Ook Lassina Traoré moest een groot deel van de oefensessie overslaan.

Ajax kan niet alleen in sportief opzicht een enorme slag slaan. De Amsterdamse club ontvangt een premie van 9,5 miljoen euro als het overwintert in de Champions League. Een overwinning op Atalanta is goed voor 2,7 miljoen euro. Een plaats in de zestiende finales van de Europa League levert slechts 500.000 euro op.