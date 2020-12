Haase ontbreekt volgende week op NK tennis

Robin Haase doet volgende week niet mee aan de NK tennis in Amstelveen. De Nederlandse kampioenschappen, op het laatste moment georganiseerd, passen niet in de voorbereiding van de meervoudig Nederlands kampioen op het nieuwe tennisseizoen.

Tallon Griekspoor voert de plaatsingslijst aan bij de mannen, voor Botic van de Zandschulp, Igor Sijsling en Jesper de Jong.

Bij de vrouwen zijn Lesley Pattinama-Kerkhove, Richèl Hogenkamp, Quirine Lemoine en Eva Vedder de vier hoogst geplaatste speelsters. Kiki Bertens, de nummer 1 van de wereld, herstelt van een achillespeesoperatie en Arantxa Rus speelt momenteel een toernooi in Dubai.

De NK tennis werden op het laatste moment op de kalender gezet. “Het was lang wikken en wegen. De internationale toernooikalender blijft continu veranderen. Door de mogelijke verplaatsing van de Australian Open en het wegvallen van meerdere kleine toernooien ontstond voor ons toch de mogelijkheid om in december de NK te organiseren”, zei technisch directeur Jacco Eltingh.

Vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. In de zomer werd daar ook al een NK georganiseerd. Gijs Brouwer en Hogenkamp pakten toen de titels.

Het toernooi duurt van 14 tot en met 20 december.