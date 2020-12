Shorttrackster Den Dulk wil namens België naar Winterspelen

De Nederlandse shorttrackster Tineke den Dulk hoopt nog dit seizoen voor België te kunnen uitkomen. De 23-jarige Friezin heeft zich in Hasselt gevestigd en de Belgische nationaliteit aangevraagd. Bij de internationale schaatsunie (ISU) loopt een procedure om voor België aan internationale wedstrijden te kunnen meedoen.

“Ik heb het gevoel dat ik mijn plafond nog niet heb bereikt en wil graag rijden op de Olympische Spelen”, legt Den Dulk uit. Door de stevige concurrentie in Nederland schat ze haar olympische kansen momenteel in haar geboorteland niet zo groot in.

In 2019 maakte Den Dulk deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg die de Europese titel veroverde.