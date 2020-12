Straf hockeyclub Kampong na corona-affaire Janssen blijft staan

De straf die hockeyclub Kampong heeft gekregen naar aanleiding van de gebrekkige communicatie rond een positieve coronatest van international Jip Janssen blijft staan. Kampong kreeg van de competitieleiding van hockeybond KNHB 3 punten in mindering en het duel met Tilburg moest worden overgespeeld.

De onafhankelijke commissie van beroep van de KNHB oordeelde dat de KNHB in redelijkheid tot haar besluit is gekomen en heeft het beroep van Kampong afgewezen. Voor het overspelen van het duel tussen Tilburg en Kampong moet nog een nieuwe datum worden vastgesteld.

Eerder oordeelde de tuchtcommissie van de KNHB al dat SV Kampong Hockey onjuist had gehandeld. De vereniging had geen melding gemaakt dat Janssen, die op 25 september meedeed aan de wedstrijd, in afwachting was van een coronatest. Tijdens de rust kreeg hij te horen dat zijn coronatest positief was. Hiervoor heeft de tuchtcommissie Kampong een boete van 500 euro opgelegd. Daartegen is de club niet in beroep gegaan.