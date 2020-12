Van der Poel: ook als veldrijder nog scherp en gemotiveerd

Veel aandacht zal zaterdag in de Scheldecross in Antwerpen uitgaan naar Mathieu van der Poel. De Nederlandse coureur staat voor het eerst dit seizoen aan de start van een veldrit. Een dag later komt de drievoudig wereldkampioen ook in actie in Gavere.

“Ik heb al mijn doelen al bereikt in de cross, maar dat wil niet zeggen dat ik niet enthousiast ben om eraan te beginnen”, liet Van der Poel op Sporza weten. “Mijn doelen liggen nu meer op de weg en in het mountainbiken, maar ik ben daardoor niet minder scherp of gemotiveerd.”

Van der Poel heeft dit najaar wat langer rust genomen voordat hij zich weer op het veldrijden richtte. “En als het aan mij had gelegen, was het misschien nog wat langer geweest. Ik heb nog maar drie of vier keer op de crossfiets gezeten, maar wel al veel intervaltraining gedaan. Je mag nog geen mirakels verwachten, maar de conditie is goed en het wordt sowieso geen afgang. “

Van der Poel: “Ik hoop zeker meteen vooraan mee te doen. Als dat niet lukt, zal ik lastig en teleurgesteld zijn. Kijk, mijn hoofddoel dit seizoen is het wereldkampioenschap. Ik zal altijd starten met de ambitie het beste van mezelf te geven, maar ik heb geen klassement te verdedigen in de andere crossen. Enkel de kampioenschappen tellen.”