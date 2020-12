Verstappen heeft niets te verliezen in Abu Dhabi

Tijdens de laatste race van het Formule 1-seizoen wil Max Verstappen nog één keer alles geven. “We zijn hier vorig jaar als tweede gefinisht en we hebben dit weekend niets te verliezen, dus het wordt vol gas'”, blikt Verstappen vooruit op de website van zijn team Red Bull. “Na zo’n kort circuit met weinig bochten, is het goed om terug te keren naar een normaler circuit met 21 bochten.”

Verstappen kan in de hoofdstad van het emiraat nog een plaatsje opschuiven in het algemeen klassement. “Hoewel de tweede of derde plek in het kampioenschap voor mij niet echt een verschil maakt, zullen we natuurlijk nog steeds voor nog een zege gaan. Zolang Red Bull pusht, blijf ik natuurlijk ook pushen.”

De crash van vorige week in de eerste ronde van de GP van Sakhir heeft Verstappen nog niet helemaal verwerkt. De 23-jarige coureur reed zijn auto kapot na een uitwijkmanoeuvre, nadat Charles Leclerc botste met Sergio Pérez bij een poging de Mexicaan in te halen. “Het is nog steeds frustrerend. We hadden een snelle auto en ik verheugde me op een goede race. Ik probeerde tijdens die openingsronde drie keer contact te vermijden, maar iedereen leek behoorlijk agressief en er was niet veel meer dat ik kon doen.”

De Monegask van Ferrari moet tijdens de afsluitende GP van Abu Dhabi drie startplekken inleveren vanwege zijn inhaalactie. “Ik respecteer Charles als coureur en deze dingen gebeuren ons allemaal op een gegeven moment, maar mijn race werd om zeep geholpen en dat is ook niet prettig voor Red Bull. De gridstraf voor Charles voor de volgende race maakt nu niets meer uit, aangezien we het resultaat niet kunnen veranderen.”