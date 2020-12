Badmintonploeg begint in Linz goed aan EK-kwalificatie

De Nederlandse badmintonploeg is voortvarend begonnen aan de kwalificatie voor het EK gemengde teams komend jaar in Finland. In het Oostenrijkse Linz won de formatie van bondscoach Ruud Bosch met 4-1 van Slowakije.

De winstpunten kwamen voor rekening van Joran Kweekel en de dubbels Ties van der Lecq/Debora Jille, Mark Caljouw/Van der Lecq en Jille/Cheryl Seinen.

Dubbelspeler Ruben Jille ontbrak in de Nederlandse ploeg. Hij is ziek en is daarom niet afgereisd naar Oostenrijk.

Nederland speelt vrijdag tegen gastland Oostenrijk en zaterdag tegen Tsjechiƫ. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van het EK gemengde teams.