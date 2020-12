BeNeLeague in basketbal komend seizoen van start

Er komt een BeNeLeague in het basketbal. Deze nieuwe competitie tussen clubs uit Nederland en België gaat volgend seizoen (2021-2022) van start. De professionele basketballiga’s uit beide landen bereikten donderdagavond een akkoord. “Alle clubs hebben unaniem ingestemd met de samenwerking”, liet de Dutch Basketball League weten.

Het seizoen begint met twee nationale competities, waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen. De beste vijf van elk land komen samen in een Golden Group. De Nederlandse clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Belgische clubs. De ploegen die niet tot de top vijf behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens tien wedstrijden.

De play-offs zullen ook uit een nationaal gedeelte bestaan. Daaruit zal de Nederlandse kampioen naar voren komen.

Een interim-bestuur, samengesteld uit twee vertegenwoordigers van beide leagues, en een aangewezen interim-manager moeten gaan zorgen voor een effectieve en succesvolle start van het nieuwe project.

Volgens Ramses Braakman, voorzitter van de Dutch Basketball League, is de BeNeLeague nog een werktitel. “In onze plannen gaan we ons ook sterk richten op jonge, potentiële, basketbalfans. We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden.”

Ook sportmarketeer Bob van Oosterhout, tevens voorzitter van Heroes Den Bosch, reageerde opgetogen. “Deze stap getuigt van ambitie, visie en lef. Juist in deze voor de sport moeilijke tijd. Basketbal is een wereldsport, met enorme potentie, maar in onze landen nog allesbehalve volgroeid. Zonder twijfel is dit een zeer spraakmakende manier waarop het Nederlandse en Belgische basketbal zich van hun meest innovatieve, ondernemende kant laten zien.”