Carlsen en Caruana opnieuw naar schaaktoernooi Wijk aan Zee

Wereldkampioen Magnus Carlsen (30) maakt in januari weer zijn opwachting op het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Het wordt al de zeventiende deelname in Noord-Holland voor de Noorse aanvoerder van de wereldranglijst.

Ook titelverdediger Fabiano Caruana, de nummer 2 van de wereld, is er opnieuw bij. Ian Nepomniachtchi, Maxime Vachier-Lagrave en Shakhriyar Mamedyarov zijn de andere drie schakers uit de mondiale top 10.

De Nederlander Anish Giri, de nummer 11 van de wereld, doet ook mee aan het toernooi in eigen land, evenals het 17-jarige talent Alireza Firouzja uit Iran.

“Mensen waarderen het enorm dat Tata Steel, de gemeente Beverwijk en de overige autoriteiten zoveel moeite doen om een van de meest gezaghebbende schaaktoernooien in de wereld toch door te kunnen laten gaan”, aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg. “Schaakliefhebbers staan al bijna een jaar droog waar het gaat om grote klassieke internationale toernooien. Het Tata Steel Chess Tournament 2021 wordt gezien als een baken van hoop. Wereldwijd wordt er reikhalzend naar uitgekeken.”

De 83e editie van Tata Steel Chess wordt van 15 tot en met 31 januari gehouden.