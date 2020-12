Feyenoord roemloos uitgeschakeld door Oostenrijkse nummer 7

Feyenoord ontbreekt voor het zesde seizoen op rij in de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van Dick Advocaat kon in Oostenrijk de ambities niet waarmaken. De Rotterdammers gingen tegen Wolfsberger AC roemloos met 1-0 onderuit. Daardoor eindigde Feyenoord als nummer 3 in groep K.

Feyenoord had in Klagenfurt een overwinning nodig om zich bij de laatste 32 ploegen te scharen. De ploeg van Advocaat dwong echter veel te weinig af tegen de nummer 7 van Oostenrijk. In defensief opzicht bleek de Rotterdamse formatie bovendien kwetsbaar.

Wolfsberger AC, dat eind oktober al verrassend met 4-1 won in De Kuip, overwintert als nummer 2 van de poule voor de eerste keer in Europees verband. Dinamo Zagreb, vooraf al zeker van de groepswinst, sloot de poulefase af met een overwinning tegen hekkensluiter CSKA Moskou (3-1).

Feyenoord had op het zware veld moeite om tot goed voetbal te komen. Het compact spelende Wolfsberger AC had minder last van de winterse omstandigheden en had daardoor in de beginfase een licht overwicht. Doelman Nick Marsman liet zich echter niet verrassen.

De eerste grote kans was halverwege de eerste helft voor Feyenoord. Jens Toornstra mocht in vrijstaande positie aanleggen, maar hij schoot naast. Na een half uur viel de openingstreffer aan de andere kant. Orkün Kökcü liet zich fysiek aftroeven door Matthäus Taferner waarna Dejan Joveljic de bal van dichtbij over de doellijn kon werken.

Bryan Linssen, hersteld van een blessure, kon daarna een voorzet van Kökcü net niet aantikken, waardoor de gelijkmaker uitbleef. Van aanvoerder Steven Berghuis ging voor de rust nauwelijks enige dreiging uit.

Na de pauze ploeterde Feyenoord voort. De Rotterdamse brigade slaagde er niet in om het stug verdedigende Wolfsberger AC echt onder druk te zetten. Met een dubbele wissel in de 72e minuut trachtte Advocaat zijn haperende ploeg van nieuwe impulsen te voorzien. Ook met João Carlos Teixeira, Luis Sinisterra (terug na een langdurige knieblessure) en later ook Naoufal Bannis wilde het echter niet lukken.