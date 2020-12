Hamilton test negatief en kan meedoen aan GP van Abu Dhabi

Lewis Hamilton kan dit weekeinde in de laatste race van dit seizoen in de Formule 1 weer achter het stuur van zijn Mercedes kruipen. De wereldkampioen is hersteld van het coronavirus. Hij heeft donderdag negatief getest bij aankomst in Abu Dhabi en mag weer racen, meldden de internationale autosportfederatie FIA en de Duitse renstal.

Hamilton moest afgelopen weekeinde voor het eerst in zijn lange Formule 1-carrière, die begon 2007, een grand prix overslaan. Hij testte ruim een week geleden positief op het coronavirus en moest in isolatie op zijn hotelkamer in Bahrein.

Zijn landgenoot George Russell promoveerde vanuit het team van Williams en verving Hamilton in de Grand Prix van Sakhir. Als het team van Mercedes niet had geblunderd met het wisselen van verkeerde banden tijdens de pitstop, had Russell zomaar kunnen winnen. Nu eindigde hij zondag als negende.

Russell verkeerde donderdag geruime tijd in de veronderstelling dat hij ook de slotrace in Abu Dhabi in de bolide van Hamilton zou rijden. Het duurde lang eer de FIA en daarna ook de renstal van Mercedes met de mededeling kwam dat de zevenvoudig wereldkampioen aan alle veiligheidseisen had voldaan. Hamilton testte negatief op woensdag aan het einde van zijn tiendaagse verplichte quarantaine in Bahrein en leverde opnieuw een negatieve test in bij aankomst in Abu Dhabi.

Met de terugkeer van Hamilton bij Mercedes zal Russell weer zijn plek innemen bij Williams. De Brit Jack Aitken, die Russell afgelopen weekeinde verving bij Williams, is weer reserve.

De 35-jarige Hamilton plaatste eerder deze week een boodschap op social media waarin hij aangaf dat hij hard werkte aan zijn herstel. “Het is absoluut een van de moeilijkste weken geweest die ik in lange tijd heb gehad. Ik richt me nu op mijn herstel en probeer weer in conditie te komen, zodat ik de slotrace in Abu Dhabi kan racen”, luidde de boodschap aan zijn volgers.