Handbalster Abbingh maakt 700e interlandgoal

Handbalster Lois Abbingh heeft in de wedstrijd tegen Noorwegen op het EK handbal haar zevenhonderdste interlanddoelpunt gemaakt. De topschutter van Oranje kwam tot die mijlpaal in de 8e minuut van de wedstrijd.

Abbingh speelt in het Deense Kolding haar 158e interland. Ze maakte in de eerste drie groepswedstrijden in totaal 10 goals, voor haar doen betrekkelijk weinig. Vorig jaar was ze topscorer op het WK in Japan met 71 treffers. Ze maakte toen in de finale tegen Spanje de winnende, goed voor de historische wereldtitel.

Topscorer aller tijden bij de handbalsters is Olga Assink met 954 doelpunten.