Handbalsters hard onderuit tegen Noorwegen: 25-32

De Nederlands handbalsters hebben opnieuw een nederlaag geleden op het EK in Denemarken. Noorwegen, de eerste tegenstander in de hoofdronde, was in Kolding veel te sterk en won met duidelijke cijfers: 32-25.

Hoewel Nederland een sterke openingsfase kende, nam de Scandinavische ploeg halverwege de eerste helft het initiatief over. Met razendsnelle uitbraken liep de zevenvoudig Europees kampioen uit naar een voorsprong van 16-10 bij rust.

In de tweede helft denderde Noorwegen door en nam het steeds meer afstand. Nederland kon met moeite aanklampen, maar wist in de slotfase de achterstand nog tot acceptabele marge terug te brengen dankzij treffers van Larissa Nusser.

Lois Abbingh kwam tot vier treffers. Haar eerste in de wedstrijd was haar 700e interlandgoal.

Het was al de derde keer dat de wereldkampioen verloor op dit EK. In de groepsfase boog Oranje voor Serviƫ (29-25) en Kroatiƫ (27-25). Om nog een kans te houden op de halve finales, moet de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade komende maandag dik winnen van Duitsland.