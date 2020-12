UCI komt met waslijst aan maatregelen voor veiliger wielerkoersen

De internationale wielrenunie UCI heeft een waslijst aan maatregelen aangekondigd om de veiligheid in wielerkoersen te vergroten. Het aanstellen van een speciale veiligheidsmanager bij elke koers springt in het oog, alsmede de introductie van standaardeisen voor de dranghekken langs de finishstraat. De maatregelen worden vanaf begin 2021 van kracht en gelden voor zowel het mannen- als het vrouwenpeloton.

De maatregelen zijn afkomstig van een speciale werkgroep, waarin onder anderen de ploegmanagers Richard Plugge (Jumbo-Visma), Iwan Spekenbrink (Sunweb) en de wielrenners Philippe Gilbert en Matteo Trentin zitting hadden. Aanleiding was de harde kritiek die afgelopen jaar vanuit de renners en ploegleiders kwam op de vaak onveilige situaties in wegwedstrijden, met zware valpartijen als gevolg.

De roep om betere dranghekken klonk met name na de afgrijselijke val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De jonge Nederlander kreeg in de massasprint een duw en reed in volle vaart dwars door de broze hekken aan de kant van de weg heen. Hij liep zware verwondingen op in vooral zijn gezicht.

De UCI wil ook ongevallen die de laatste vijf jaar zijn voorgekomen in koersen uit de WorldTour grondig analyseren. Met die gegevens wil de bond gerichter de gevaarlijke plekken uit het traject halen of beter beveiligen. Ook wil de UCI technologie inzetten om enkele weken voor de start van een koers al de geplande route door te lichten en onveilige passages of obstakels in de weg aan te wijzen. De organisaties kunnen daar dan op inspelen en zodoende de risico’s op valpartijen verminderen.

De renners zelf kunnen ook strenger bestraft worden als ze zich tijdens een koers gevaarlijk gedragen, zoals het weggooien van bidons of op een riskante manier afdalen. “We hebben nu een gedegen plan van aanpak voor het wielrennen, dat tot stand is gekomen door alle betrokken partijen en dat we ook steeds gezamenlijk zullen blijven verbeteren”, aldus voorzitter David Lappartient van de UCI.