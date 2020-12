Verstappen: minder fouten gemaakt, constanter geworden

Max Verstappen heeft zijn beste seizoen in de Formule 1 gereden. “Ik heb minder fouten gemaakt en ben constanter geworden”, zei de Limburger van Red Bull Racing tegen Verstappen.com in Abu Dhabi, waar dit weekeinde de zeventiende en laatste race van het seizoen wordt verreden.

Verstappen won dit jaar de jubileumrace van de Formule 1 op Silverstone (70th Anniversary Grand Prix) en eindigde nog negen keer op het podium (zes keer tweede en drie keer derde). Daar stonden vijf uitvalbeurten tegenover. Hij heeft nog een kans om als tweede te eindigen in het kampioenschap achter wereldkampioen Lewis Hamilton. Dat zou dan ook meteen zijn beste eindklassering zijn.

De Nederlander eindigde vorig jaar als derde. “Vorig jaar was ook al best goed, maar je leert toch altijd weer dingen bij. Bijvoorbeeld weten wanneer je wel of geen risico kunt nemen en je auto heel houden. Aan pure snelheid valt niet veel te winnen. Iedere coureur die de Formule 1 bereikt, is namelijk al snel. Maar ervaring maakt je een betere coureur”, aldus Verstappen.

De auto van Red Bull was tegen het einde van het vorige seizoen bijna gelijkwaardig aan die van Mercedes, waardoor het team met grote verwachtingen aan dit seizoen begon, dat vanwege de coronapademie pas in juli op gang kwam en minder races dan in voorgaande jaren telde. “Aan het begin van het jaar verwachtten we, of hoopten we, voor het kampioenschap mee te kunnen doen. Helaas is dat niet gelukt. Toch hebben we nog altijd flink wat podiumplaatsen gescoord, heel goede races gereden en veel lol gehad. We zijn nog steeds het op één na beste team in de Formule 1. Dat is niet slecht”, meent Verstappen.

De 23-jarige coureur gaat in 2021 zijn zevende seizoen in de koningsklasse in. “Natuurlijk zal Mercedes ook dan snel zijn en moeilijk te kloppen, want aan de auto’s verandert niet veel. Daarom was het voor ons belangrijk om tot het einde van het jaar progressie te blijven maken en de auto nog beter te leren begrijpen.”