Amerikaans olympisch comité bepleit protesten tijdens Spelen

Het Amerikaanse Olympisch Comité heeft bij het Internationaal Olympisch Comité aangedrongen op het schrappen van de omstreden regel 50 in het olympisch handvest en bepleit het toestaan van vreedzame politieke protesten door sporters tijdens het grootste sportevenement.

Regel 50 verbiedt deelnemende sporters tijdens de Spelen zich in welke vorm dan ook politiek of religieus te uiten. De regel uit het handvest is dit jaar onder druk gekomen na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die ook bij Amerikaanse sporters leidde tot een storm van protesten tegen racisme.

Het IOC wil regel 50 vooralsnog niet schrappen, maar het krachtige pleidooi van het invloedrijke Amerikaanse comité kan daar wellicht verandering in brengen. Een speciale stuurgroep, onder leiding van atlete Moushaumi Robinson, heeft een aanbeveling opgesteld en overhandigd aan het IOC. “De aanbeveling is gebaseerd op het fundamentele recht van atleten hun stem te laten horen om raciale en sociale onrechtvaardigheid aan te kaarten. Vreedzame protesten en demonstraties kunnen een katalysator zijn voor verandering”, luidde een verklaring van de groep van Robinson.

Amerikaanse sporters ageren vaak actief tegen de rassenongelijkheid, onder meer door te knielen tijdens het volkslied. “Sporters het recht op respectvolle demonstraties ontzeggen, en dan met name de sporters uit de historisch ondergewaardeerde en gemarginaliseerde groepen, druist in tegen de olympische waarden”, aldus de stuurgroep van Robinson.