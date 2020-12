Hamilton: rentree voelde als eerste dag op school

Lewis Hamilton gaf toe dat hij vrijdag wel een paar ronden nodig had om zijn ritme te vinden tijdens de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. De Britse Formule 1-coureur, die vorige week positief testte op het coronavirus en daardoor de GP van Sakhir moest overslaan, was naar eigen zeggen gelukkig met zijn tweede tijd achter ploeggenoot Valtteri Bottas. “Ik ben erg blij en dankbaar om terug te zijn”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. “Het voelde alsof het mijn eerste dag op school was.”

Hamilton maakte zijn rentree in de Mercedes na tien dagen verplichte isolatie vanwege een coronabesmetting. Zijn landgenoot George Russell verving hem bij Mercedes in Sakhir. “Het duurde even in de eerste sessie om gewend te raken, maar de tweede training was beter”, aldus Hamilton. “Al met al verliep het niet heel slecht.”

De Brit was onder de indruk van zijn tijdelijke vervanger Russell. “Ik denk dat George het geweldig gedaan heeft. Hij was op zijn plek in de auto. Voor mij was het zeker vreemd, want ik heb nog nooit een race gemist in mijn 27-jarige racecarrière. Op een dag zal ik er een boek over schrijven, maar voorlopig laat ik het hierbij.”