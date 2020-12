Robinho ook in hoger beroep veroordeeld tot negen jaar celstraf

De Braziliaanse voetballer Robinho is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van negen jaar wegens zijn rol in een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan in 2013. Het hof in Milaan achtte hem schuldig aan de tenlastelegging en bevestigde het eerdere vonnis van de rechtbank in 2017.

De 36-jarige Zuid-Amerikaan kan de uitspraak nogmaals aanvechten in Italiƫ. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Robinho, die 100 interlands speelde, zou in oktober voor zijn vroegere club Santos gaan voetballen in zijn geboorteland. Door alle ophef over zijn veroordeling en zijn lopende beroepszaak dreigden tal van sponsors van de club zich terug te trekken. De betrokken partijen zagen daarna af van een hernieuwd dienstverband.

Robinho werd in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde. Hij kwam onder meer ook uit voor Real Madrid en AC Milan.