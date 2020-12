Tafeltennisster Li Jie beëindigt haar carrière

Tafeltennisster Li Jie heeft haar internationale carrière beëindigd. De 37-jarige speelster van Team NL keert definitief niet terug vanuit China naar Nederland om haar tafeltennisloopbaan voort te zetten. Jie wilde oorspronkelijk nog één keer in het Nederlands tenue proberen zich te plaatsen voor de uitgestelde Olympische Spelen van 2020, maar ziet daar vanwege familieredenen en de coronapandemie van af.

Jie was nog in de race voor een individueel ticket voor de uitgestelde Spelen in Tokio, maar laat deze kans aan zich voorbijgaan. “Ik ben al een flinke tijd met mijn familie in China en kan niet of nauwelijks reizen”, zegt de van oorsprong Chinese. “Bovendien worden er amper kwalificatietoernooien gespeeld. Ik wilde eigenlijk nog éénmaal vlammen op de Olympische Spelen, maar wil het moeilijke kwalificatietraject in deze lastige tijden niet ingaan.”

Jie won tussen 2008 en 2011 met het Nederlandse team viermaal het Europees kampioenschap voor teams en ze vertegenwoordigde Nederland drie keer op de Olympische Spelen: in 2008, 2012 en 2016. Ze won het Europese Top 16-toernooi in 2017 en veroverde met de Poolse Li Qian in 2015 op het WK brons in het dubbelspel.

De tafeltennisster vindt het jammer om zo plotseling haar loopbaan te beëindigen. “Ik ga Nederland zeker missen, want ik heb er altijd met veel plezier gewoond en gespeeld”, zegt ze. “Zodra de pandemie onder controle is, kom ik zeker terug naar Nederland.”