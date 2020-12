Testrace voor De Vries in Formule 1-bolide Mercedes

Autocoureur Nyck de Vries stapt nog dit jaar voor het eerst in een Formule 1-bolide. De Fries rijdt volgende week in de traditionele testraces aan het einde van het seizoen in Abu Dhabi in de kampioensauto van Mercedes.

De Vries kroonde zich in 2019 tot wereldkampioen in de Formule 2. Het lukte hem niet een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1 en hij koos voor een vervolg van zijn racecarrière in de Formule E. De Vries reed afgelopen jaar voor het fabrieksteam van Mercedes in de elektrische autosportklasse.

Mercedes wees de Belg Stoffel Vandoorne, ook actief in de Formule E, aan als tweede rijder voor de zogeheten Young Driver Test op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi op 15 december.

“Het zorgt bij mij voor een enorm opgewonden gevoel. Uiteindelijk heb ik nog nooit in een Formule 1-auto getest. Ik kan niet ontkennen dat dit de droom is voor iedere coureur, om in de koningsklasse te rijden of er in ieder geval iets van mee te krijgen”, zei de 25-jarige De Vries in De Telegraaf.

De coureur is al in Abu Dhabi voor een verplichte quarantaine van 48 uur vanwege de coronapandemie. Hij moet nog eenmaal een negatieve test op het virus overleggen om definitief groen licht te krijgen.

“Mercedes is zo extreem dominant. Mensen hebben het misschien niet altijd door, maar de auto’s gaan vandaag de dag zo ongelooflijk hard. De reglementen gaan na 2021 veranderen, dus dit zullen waarschijnlijk de beste Formule 1-auto’s ooit zijn. Dat maakt deze kans extra fantastisch”, aldus De Vries.