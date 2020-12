Verstappen derde in tweede training Grote Prijs van Abu Dhabi

Max Verstappen is bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi blijven steken op de derde plaats. De Red Bull-coureur kwam op het circuit van Yas Marina in zijn snelste ronde tot 1.37,046. Daarmee was hij 0,770 seconde langzamer dan de Fin Valtteri Bottas en diens teamgenoot bij Mercedes, Lewis Hamilton.

Bottas zette een snelste ronde neer van 1.36,276 en was 0,203 sneller dan wereldkampioen Hamilton. Verstappen zat daar weer ruim een halve seconde achter. Zijn teamgenoot bij Red Bull, Alexander Albon, klokte de vierde tijd.

Eerder op de dag was de Limburger nog de snelste geweest in de eerste training voor de afsluitende grand prix. Met 12.37,378 was hij toen 34 duizendsten sneller dan Bottas.

De Fin Kimi Räikkönen blies een kwartier voor het einde van de training zijn motor op, waarbij zijn Alfa Romeo vlam vatte. De coureur stapte zelf ongedeerd uit zijn racewagen en hielp de marshals met het blussen van het vuur.

Hamilton keerde terug in de Mercedes na een periode van tien dagen verplichte isolatie. Hij was positief getest op het coronavirus en moest afgelopen week de Grote Prijs van Sakhir overslaan. De Brit, die vorige maand in Turkije zijn zevende wereldtitel veiligstelde, kampte in de slotfase van de tweede training met een versnellingsprobleem. Volgens teambaas Toto Wolff van Mercedes oogde de Britse coureur zelf weer fit.

Verstappen was redelijk tevreden na de tweede vrije training. “Vandaag was oké. We hebben nog wel wat werk te doen om het gat met Mercedes te dichten”, zei de coureur. “Ze zien er weer sterk uit.”

Verstappen zette zelf geen tijd neer op de zachte band omdat hij werd opgehouden door de Mexicaan Sergio Pérez, die aan een ‘long run’ zonder een snel rondje bezig was. “Het is daarom lastig om te zeggen hoe groot het gat met Mercedes is. De training is echt bedoeld om de grenzen op te zoeken en te zien hoe ver je op de baan kunt gaan met de wagen. In de kwalificatie weet je dat je daar niet moet komen, dus dan let je daar meer op. De zachte band leek het goed te houden, dus we zullen zien hoe het gaat in de kwalificatie.”