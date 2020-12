Verstappen snelste in eerste training Grote Prijs van Abu Dhabi

Max Verstappen is goed begonnen aan het slotweekeinde in de Formule 1. De coureur van Red Bull reed tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi de snelste ronde in zijn Red Bull. Hij klokte 1.37,378 op circuit Yas Marina en was daarmee 34 duizendsten sneller dan de Fin Valtteri Bottas in zijn Mercedes. De Fransman Esteban Ocon reed de derde tijd in zijn Renault. Hij gaf al meer dan een seconde toe op Verstappen.

Wereldkampioen Lewis Hamilton maakte zijn rentree bij Mercedes na een periode van tien dagen verplichte isolatie. Hij was positief getest op het coronavirus en moest de Grote Prijs van Sakhir overslaan. De Brit, die dit jaar al in Turkije zijn zevende wereldtitel veiligstelde, noteerde de vijfde tijd in de training.

De Duitser Mick Schumacher maakte zijn eerste Formule 1-meters in de bolide van Haas F1. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher is volgend jaar vaste rijder in het Amerikaanse team. Hij moest zijn draai nog vinden, getuige zijn achttiende tijd in de training, bijna 4 seconden langzamer dan Verstappen.