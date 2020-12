WADA rapporteert: meer dopingzaken in 2018

Het mondiale antidopingbureau WADA heeft in 2018 wereldwijd 1923 dopingzaken geregistreerd, een stijging van 6,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. WADA bracht het jaarrapport over 2018 donderdag (plaatselijke tijd) naar buiten. In totaal werden in dat jaar 263.519 dopingcontroles uitgevoerd.

De stijging van het aantal dopinggevallen was in 2017 groter. Toen registreerde WADA 1804 gevallen en dat waren er 13 procent meer dan in 2016.

Van de 1923 dopingzaken in 2018 betrof het in 1640 gevallen een positieve test. In de overige 283 zaken ging het om andere overtredingen van dopingregels. Sporters van 117 nationaliteiten en uit 92 verschillende sporten waren betrokken bij de dopingzaken.

“Het belang van dopingcontroles op trainingen en onaangekondigde dopingcontroles als middel om op te sporen én af te schrikken is duidelijk. Dit rapport geeft een goed inzicht in de uitkomsten van de testprogramma’s”, aldus WADA-directeur Olivier Niggli. “We zien een aanzienlijk aantal overtredingen dat niet uit de traditionele dopingcontroles naar boven is gekomen, maar dat is opgespoord door slim onderzoek.”