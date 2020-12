Golfer Besseling passeert Luiten in Dubai

Golfers Joost Luiten en Wil Besseling hebben geen verbetering getoond in de derde ronde van het Tour Championship, de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai.

Luiten zakte met een ronde van 71 slagen, 1 onder par, naar de gedeelde 36e plaats. Besseling noteerde 69 slagen en steeg naar een gedeelde 32e plaats. De hoogst geklasseerde Nederlander staat na drie ronden op een totaal van 214 slagen, Luiten op 215. De Engelsen Matthew Fitzpatrick en Laurie Canter en de Amerikaan Patrick Reed leiden het klassement met 205 slagen.

Luiten is voor de elfde keer aanwezig op het eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat, waar de beste spelers van de tour strijden om 7 miljoen euro prijzengeld en de eerste plek op de jaarranking. De Bleiswijker hoopt zijn tot nog toe fletse seizoen wat kleur te geven, maar na drie ronden is hij ver verwijderd van een topklassering. Besseling is debutant op het Tour Championship, dat wordt gespeeld op de Jumeirah Golf Estate.