Golfster Van Dam uitgeschakeld op US Open

Voor golfster Anne van Dam zit het US Open er na twee rondes op. De 25-jarige Van Dam had ook voor haar tweede ronde op de Champions Golf Club in Houston 73 slagen nodig, twee boven par. Met een totaal van 146 na twee dagen is ze uitgeschakeld.

Om de ‘cut’ te halen, had de golfster uit Arnhem één slag minder moeten doen. Ze produceerde vrijdag drie bogeys en wist daar slechts één birdie tegenover te stellen. Van Dam was de major ook begonnen met een ronde van 73.

De Nederlandse speelde onlangs twee toernooien van de Europese vrouwentour in Saudi-Arabië. Ze eindigde als vierde en als tweede. Van Dam hoopte op het US Open met een goede eindklassering deelname af te dwingen aan het Tour Championship, de seizoensfinale van de Amerikaanse tour LPGA in Naples (Florida).

De 22-jarige Hinako Shibuno uit Japan gaat in Houston aan kop met 135 slagen.