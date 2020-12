Nederlandse badmintonners plaatsen zich voor EK

De Nederlandse badmintonploeg heeft zich in Linz geplaatst voor het Europees kampioenschap voor gemengde teams. Oranje versloeg in het derde groepsduel Tsjechiƫ (3-2) en behaalde daarmee de derde overwinningen in de kwalificatiegroep.

Na winst van het mixkoppel Ties van der Lecq/Debora Jille en Mark Caljouw in het enkelspel leidde Nederland met 2-0. Nadia Choukri verloor nipt haar partij en het mannendubbel werd niet gespeeld in verband met een knieblessure bij Ties van der Lecq. Daardoor kwamen de Tsjechen weer op gelijke hoogte. Daarna sloegen Debora Jille en Cheryl Seinen met winst in het vrouwendubbel Oranje naar het eindtoernooi.

De ploeg van bondscoach Ruud Bosch won in Oostenrijk eerder van het gastland en Slowakije. De eindronden zijn volgend jaar in Finland.