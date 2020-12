Skiër Mauro Caviezel (32) heeft zaterdag de wereldbekerwedstrijd super-G in Val d’Isère gewonnen. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste zege in deze cyclus. Hij is pas hersteld van een zware blessure aan een achillespees.

De Noor Adrian Smiseth Sejersted eindigde als tweede (op 0,10), voor Christian Walder (0,54) uit Oostenrijk.

Caviezel won het vorige seizoen het eindklassement in de wereldbeker super-G.