Skiester Bassino wint reuzenslalom in Courchevel

Skiester Marta Bassino (24) heeft in het Franse Courchevel een reuzenslalom gewonnen. De Italiaanse was de beste over twee runs, nadat ze na de eerste run nog als tweede stond geklasseerd. De Zweedse Sara Hector werd tweede op 0,46 van een seconde, voor Petra Vlhová. Voor Hector was het haar eerste podiumplaats in bijna zes jaar.

Het was voor Bassino haar tweede zege van het seizoen en haar derde in totaal in de wereldbeker.

Adriana Jelinkova eindigde als 23e. De Nederlandse eindigde eerder dit seizoen bij de parallel reuzenslalom in het Oostenrijkse Lech als tiende. Dat is de beste prestatie voor een Nederlandse ooit in een wereldbekerwedstrijd in het alpineskiën. Ze verbeterde de prestatie van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim.