Van der Poel keert met een zege terug als veldrijder

Mathieu van der Poel heeft zijn rentree als veldrijder opgeluisterd met een zege. De drievoudig wereldkampioen schreef de Scheldecross in Antwerpen met overmacht op zijn naam.

Van der Poel vertelde vlak voor de start dat hij na zijn prachtige zege in de Ronde van Vlaanderen slechts drie of vier keer had getraind in het veld. Zijn concurrenten hebben al enkele wedstrijden in de benen. Toch moesten ze de Nederlandse alleskunner op een fiets al na 8 minuten laten gaan.

Van der Poel nam als snel een voorsprong van 12 seconden maar werd na een valpartij in de vierde ronde achterhaald door Eli Iserbyt. Van der Poel en Iserbyt reden even samen, totdat de Belg in de slotfase van de zevende en voorlaatste ronde het antwoord schuldig moest blijven op een demarrage van de Nederlander, die de Scheldecross voor de vijfde keer won.

Iserbyt werd tweede op 6 seconden en houdt de leiding in het klassement.