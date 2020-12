Bokser Joshua behoudt wereldtitels met knock-out

De Engelse bokser Anthony Joshua heeft zijn wereldtitels bij de zwaargewichten behouden. De 31-jarige Joshua, de olympisch kampioen van Londen 2012, sloeg zijn Bulgaarse uitdager Koebrat Poelev in de negende ronde knock-out. De Engelsman behield zo in de Wembley Arena zijn wereldtitels bij de IBF, WBO en WBA.

De duizend boksliefhebbers die naar binnen mochten in de arena tegenover het grote Wembley-stadion, onder wie Floyd Mayweather die met een privévliegtuig vanuit Las Vegas naar Londen was gekomen, zagen Poelev in de derde ronde al een keer tegen het canvas gaan. De 39-jarige Bulgaar wist zich echter te herpakken en hield het nog een aantal rondes vol. In de negende ronde ging Poelev echter weer neer, dit keer na een rechtse directe van Joshua. De Engelsman kon zo zijn 24e overwinning in 25 partijen vieren.

De enige nederlaag van Joshua was eind 2018 tegen de Mexicaan Andy Ruiz jr., die hem in New York wist te onttronen als wereldkampioen. ‘AJ’ nam een jaar later in Saudi-Arabië revanche.

De bokswereld hoopt nu op een ‘Battle of Britain’ tussen Joshua en Tyson Fury, de kampioen van de WBC. Over een partij tussen de twee Britse zwaargewichten is al veel gezegd en geschreven. “Wie die gordels ook heeft, ik wil er tegen boksen”, zei Joshua. “Als het Tyson Fury is, laat het dan tegen Tyson Fury zijn.” Bokspromotor Eddie Hearn zei direct aan de slag te gaan. “Dit is het enige gevecht waar het nu om gaat. Het grootste gevecht ooit in de Britse bokshistorie. We gaan hier direct werk van maken.”

De 32-jarige Fury liet in een videoboodschap weten dat hij klaar is voor een gevecht tegen Joshua. “Ik wil het gevecht! Ik sla hem binnen drie ronden knock-out”, zei Fury. “Ik kan niet wachten.” Het moet er in 2021 van gaan komen.