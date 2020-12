Mexicaanse coureur Pérez valt uit in afscheidsrace

Voor de Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez is zijn afscheidsrace in dienst van Racing Point uitgedraaid op een teleurstelling. Pérez, vorige week nog winnaar van de GP van Sakhir, viel in de tiende ronde uit met een technisch probleem. Het vermogen in zijn bolide viel ineens weg en Pérez kon niet anders dan zijn auto langs de baan parkeren.

De 30-jarige Mexicaan moest de slotrace van het seizoen al vanaf de laatste startrij starten, vanwege een gridstraf voor het wisselen van enkele onderdelen van de motor. Pérez rukte na de start op naar de veertiende plek, tot de motor in zijn roze bolide er ineens mee stopte. Omdat de Racing Point van Pérez moest worden weggetakeld, kwam de safetycar de baan op. Max Verstappen, van pole vertrokken, heeft de leiding in handen.

Pérez heeft nog geen stoeltje voor volgend jaar. De Mexicaan is wel kandidaat om teamgenoot te worden van Verstappen bij Red Bull.