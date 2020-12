Veldrijdster Brand boekt vierde zege op rij in Superprestige

Lucinda Brand heeft in het Belgische Gavere de zesde veldrit uit de Superprestige gewonnen. Voor de Rotterdamse van Telenet Baloise Lions was het al de vierde zege op rij in de reeks na overwinningen in Niel, Merksplas en Boom. Brand gaat nu ook alleen aan de leiding. Ze deelde na vijf crossen de koppositie met Ceylin del Carmen Alvarado. De wereldkampioene eindigde als derde.

Brand haalde in de tweede van vijf ronden op het bijzonder modderige parcours de snel gestarte Denise Betsema bij. De Texelse, zaterdag nog winnares in Antwerpen in een cross om de X02 Badkamers Trofee, moest haar landgenote in de voorlaatste ronde laten gaan. Betsema finishte op zo’n 10 seconden als tweede. Alvarado gaf ruim een halve minuut toe.

Ook Brand was op het glibberige parcours een keer onderuit gegleden. Ze had Betsema vanuit de start zien wegrijden en kon pas in de tweede ronde weer aansluiten. Alvarado leek in de derde ronde de aansluiting te vinden, maar een versnelling voorop voorkwam dat.

“Iedereen zal wel iets hebben gehad onderweg. Het was zo glad”, keek Brand bij Sporza terug. “Het komt ook niet zomaar aanwaaien.” Volgende week start ze als klassementsleider in de wereldbekercross van Namen. De eerste cross uit die competitie, in het Tsjechische Tabor, won ze ook al. “Natuurlijk hoop ik deze vorm zo lang mogelijk vast te houden. Dit is ook een goede aanloop naar de cross in Namen. Die zal er ook lastig bijliggen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om voor het eerst als leider in de wereldbeker aan de start te staan.”