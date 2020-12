Verstappen geniet van slotrace in Formule 1

Max Verstappen heeft volop genoten van de laatste race van het seizoen in de Formule 1. De Nederlander leidde op het Yas Marina-circuit van start tot finish en dus werd op het podium voor de tiende keer het Wilhelmus gespeeld. “Het was een heel plezierige dag”, zei Verstappen, die van poleposition was gestart en de race in Abu Dhabi 55 rondes lang domineerde.

“De kwalificatie van zaterdag was al heel leuk en vandaag ook. Ik had een goede start en ik zag dat ze me niet konden volgen, dus ik kon ook wat rustiger aan doen. De auto was heel goed in balans, het was een heel prettige race. Ik kon ook de situatie van de banden goed in de gaten houden. Als je vooraan rijdt, kun je de snelheid bepalen. Dat maakt het leven een stukje makkelijker.”

De Nederlander was een stuk sneller dan de normaal zo dominante Mercedessen. Valtteri Bottas eindigde op 15 seconden als tweede, Lewis Hamilton werd derde. Terwijl de Mercedessen na de race ‘donuts’ maakten op het rechte stuk, vierde Verstappen in de pitsstraat zijn tiende overwinning in de Formule 1. “Waarom ik geen donuts maakte? Ik heb al genoten van de race. Ik ga ook genieten van het podium en daarna ga ik thuis genieten.”