Dartscommentator Nieuwlaat rekent bij WK op ‘de oude Michael’

Vanaf dinsdag is de stem van Jacques Nieuwlaat weer drie weken lang in veel huiskamers te horen. De Hagenaar is namelijk commentator bij het WK darts en in die hoedanigheid al sinds 2001 aan de sport verbonden. Tijdens het komende WK verwacht Nieuwlaat dat de mensen weer “de oude Michael” te zien krijgen, refererend aan Michael van Gerwen, die een teleurstellend jaar hoopt af te sluiten met zijn vierde wereldtitel.

Zo dominant als Van Gerwen de afgelopen jaren was, zo wisselvallig presteerde hij dit seizoen. In de Premier League haalde hij niet eens de play-offs en op de grootste toernooien was er vaak slechts een bijrol voor hem weggelegd.

“Het is denk ik een combinatie van factoren geweest. In januari is hij van materiaal veranderd; hij is met andere pijlen gaan gooien. Hij heeft volgens mij een beetje onderschat wat voor een impact dat heeft op je spel”, aldus Nieuwlaat.

“En toen kwam corona eroverheen, waardoor hij een aantal maanden geen toernooien speelde en de motivatie een beetje kwijtraakte. En het was nogal gezellig thuis heb ik begrepen, ook met de kinderen. Hij deed niet mee aan de toernooien waarbij de darters vanuit huis gooiden, terwijl de anderen wel gewoon door zijn gegaan. Michael vond dat niet zo nodig en het was thuis ook lastig te regelen.”

De afgelopen weken leek Van Gerwen weer wat beter in vorm te komen. “Langzaam maar zeker zagen we weer een beetje ‘de oude Michael’. Hij heeft een goede loting op het WK en ik denk dat hij na twee of drie partijen in het toernooi groeit en zijn niveau gaat halen. Het WK wordt vaak gewonnen door de grote spelers, want je moet lange tijd achter elkaar goed zijn en met de aandacht om kunnen gaan.”

In Alexandra Palace is publiek toegestaan, al zal de sfeer in de dartstempel volgens Nieuwlaat niet zo zijn als gebruikelijk. “Gelukkig is er weer publiek, want dat is toch een essentieel onderdeel. Dat hebben de kijkcijfers ook uitgewezen; twee mannen die pijltjes staan te gooien, is niet genoeg”, aldus Nieuwlaat. “Ik heb begrepen dat de fans, 1000 in totaal, alleen aan tafels mogen zitten met hun eigen gezin en dat verkleedpartijen verboden zijn. Er wordt alcohol geschonken, maar alleen aan tafel. Het zal anders zijn dan voorgaande jaren, maar ze zullen het vast prachtig aankleden. Het WK blijft het WK.”

Nieuwlaat bracht onlangs een boek uit met de titel ‘Dikke van Darte’. In het boek bespreekt hij de beste darters en wordt de ontwikkeling van de sport uitvoerig beschreven.