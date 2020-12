EK hockey in 2023 in Mönchengladbach

Het Europese Kampioenschap hockey van 2023 vindt plaats in de Duitse stad Mönchengladbach. Zowel de mannen als de vrouwen treden in augustus van dat jaar aan om te strijden voor het kampioenschap. De Europese hockeybond EHF verkoos Mönchengladbach boven Antwerpen.

Voorzitter Marijke Fleuren van de EHF: “We waren aangenaam verrast dat in eerste instantie vijf landen besloten een gooi te doen. Aan het einde moest het bidcomité de moeilijke keuze maken tussen de Duitse Hockey Bond (DHB) en de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB).”

In 2011 werd het EK ook al in Mönchengladbach gehouden. De Nederlandse mannen verloren toen de finale van Duitsland (2-4). De Oranje vrouwen kenden wel succes toen zij Duitsland met 3-0 versloegen in de eindstrijd.