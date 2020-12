Mayonnade: onze beste wedstrijd, maar het is niet genoeg

Zes titeltoernooien op rij bereikten de Nederlandse handbalsters de halve finales, op het EK in Denemarken kwam er een einde aan die succesvolle reeks. Bondscoach Emmanuel Mayonnade was er stil van. Zijn ploeg won weliswaar in de hoofdronde van Duitsland met 28-27, maar de winst met maar één doelpunt verschil was te weinig om aanspraak te maken op een plek bij de laatste vier. “Wat kan ik zeggen. We kennen de regels, dit was niet genoeg om de halve finales te halen”, sipte de Fransman.

Mayonnade werd vorig jaar gekozen tot beste handbalcoach van de wereld. Hij leidde Oranje in Japan naar historisch goud. Het was de vervolmaking van de opmars van de Nederlandse handbalvrouwen op het wereldtoneel. Die begon zo verrassend in 2015 met zilver op het WK. Daarna kwamen er nog eens zilver bij op het EK van 2016, brons op het WK van 2017 en brons op het EK van 2018.

Maar op het EK in Denemarken liep het niet. De ploeg verloor drie van de vier wedstrijden en had een dikke overwinning op Duitsland nodig om er nog wat van te maken. “De wedstrijd tegen Duitsland was denk ik de beste van ons op dit toernooi. Maar zoals in alle wedstrijden faalden we op beslissende momenten. Ook nu hadden we weer ik weet niet hoe vaak de kans om met twee doelpunten verschil voor te komen, maar we maakten te veel fouten en misten te veel kansen. Dat is in een notendop ons toernooi”, aldus Mayonnade.

De bondscoach wil het toernooi goed afsluiten. In theorie is de vijfde plaats nog mogelijk, maar dan is een overwinning dinsdag op Roemenië noodzakelijk en moeten uitslagen van andere wedstrijden gunstig uitpakken voor het Nederlands team. “We hebben weinig rusttijd en ik kan me voorstellen dat het na deze domper niet meevalt voor de speelsters om de aandacht alweer op de volgende wedstrijd te richten, maar het is wel een belangrijk duel. Ondanks dat deze overwinning voelt als een nederlaag, ben ik trots op mijn ploeg.”

Keepster Tess Wester had in de slotfase een paar belangrijke reddingen, waarmee ze de nipte voorsprong van haar ploeg in stand hield. “Na 60 minuten hoop je dat het genoeg is, maar dat was dus niet zo. Het is onze eigen schuld, we scoorden te weinig.”