‘Mister Golf’ Van Erven Dorens (83) overleden

‘Mister Golf’ Robbie van Erven Dorens is afgelopen weekeinde op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was bijna 25 jaar lang de organisator en promotor van het Dutch Open, beter bekend als het KLM Open. Het toernooi meldde een overlijdensbericht op de website.

Van Erven Dorens was zelf een verdienstelijk golfer. Hij maakte in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw deel uit van het Nederlands team en werd verschillende keren Europees- en wereldkampioen bij de amateurs.

In 1980 nam hij de organisatie van het Dutch Open over van de Nederlandse Golf Federatie en bouwde het toernooi uit tot een van de toptoernooien van het Europese continent. Hij introduceerde in 1981 een titelsponsor (KLM) en wist in zijn jaren aan het roer de topspelers uit de hele wereld naar Nederland te krijgen.

Bij zijn afscheid van het KLM Open werd de Robbie Van Erven Dorens Trofee in het leven geroepen. Deze wordt toegekend aan de beste amateur op het KLM Open. “Een passend eerbetoon voor de man die in hart en nieren een golfer was”, aldus het KLM Open.