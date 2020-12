Skiester Shiffrin pakt eerste zege van het seizoen in Courchevel

Skiester Mikaela Shiffrin heeft de tweede reuzenslalom in het Franse Courchevel op haar naam geschreven. De 25-jarige Amerikaanse zette de vijfde tijd neer in de tweede run, maar haar voorsprong na de eerste run was groot genoeg voor de eindzege. Het is Shiffrins eerste overwinning in een wereldbekerwedstrijd dit seizoen en de 67ste uit haar carrière.

De Italiaanse Federica Brignone eindigde op de tweede plaats, op 82 honderdsten van een seconde achterstand. De Franse Tessa Worley werd derde. Aanvoerster van de wereldbeker-ranglijst Petra Vlhová wist niet te finishen, de Slowaakse viel al tijdens de eerste manche uit. Ook Marta Bassino, zondag nog de winnares van de reuzenslalom, viel voortijdig uit.

Adriana Jelinkova werd zeventiende. Zondag eindigde de Nederlandse op plaats 23. Eerder dit seizoen zette Jelinkova de beste prestatie voor een Nederlandse ooit in een wereldbekerwedstrijd in het alpineskiën neer. Bij de parallel reuzenslalom in het Oostenrijkse Lech bereikte ze de tiende plaats. Ze verbeterde daarmee de prestatie van Angelika van der Kraats, die in 1985 elfde werd op de combinatie in Bad Kleinkirchheim.