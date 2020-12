Handbalster Kramer: ploeg heeft knop goed omgezet

Handbalster Jessy Kramer hield een goed gevoel over aan de riante zege op Roemenië op het EK in Denemarken. “We speelden een prima wedstrijd. In de eerste helft lieten we nog wel wat liggen, maar in de tweede helft begon het echt goed te lopen. We waren veel beter”, zei de opbouwspeelster na de wedstrijd, die Oranje met 35-24 won.

Kramer, die haar 150e interland speelde, zei dat het team erin geslaagd was de knop om te zetten na de teleurstelling van maandag. De regerend wereldkampioen won met 28-27 van Duitsland en dat verschil van één doelpunt was te weinig om zich te kunnen plaatsen voor de halve finales. “Onwijs balen dat we die kans op één doelpunt verspeelden, het was best lastig om dat van ons af te zetten. Maar we zaten meteen lekker in de wedstrijd, dus die domper hebben we wel van ons afgespeeld.”

Het Nederlands team kan nog strijden voor de vijfde plaats in de eindrangschikking. Dan moet het als derde eindigen in de poule. De uitslag van de wedstrijd tussen Kroatië en Duitsland bepaalt of dat lukt. Dat duel wordt ook dinsdag nog gespeeld.