KLM Open volgend jaar weer in vertrouwde maand september

Het KLM Open keert volgend jaar in de vertrouwde maand september terug. Het Nederlandse golftoernooi van de Europese Tour zal in 2021 van 16 september tot en met 19 september worden gespeeld.

De organisatie gaat ervan uit dat tegen die tijd sportevenementen van deze omvang weer doorgang kunnen vinden. De 101e editie van het internationale golftoernooi heeft voor de eerste keer plaats op de baan van Bernardus Golf in Cromvoirt.

Het KLM Open werd dit jaar vanwege de coronapandemie geschrapt. “Het was een teleurstelling dat het KLM Open 2020 moest worden afgelast, maar de redenen hiervoor zijn bekend en begrijpelijk”, aldus toernooidirecteur Daan Slooter. “Voor komend jaar doen we er met alle betrokken partijen alles aan om de top van de Europese Tour en de beste nationale talenten te laten schitteren in Nederland. We gaan ervan uit dat het in september 2021 weer mogelijk is.”