Sluiting zwembaden verhindert hervatting waterpolocompetitie

De Nederlandse waterpoloclubs uit de eredivisie houden nog een sprankje hoop, maar ze weten dat de kans minimaal is dat de competitie op korte termijn hervat kan worden. Vorige week dinsdag kregen ze goed nieuws, toen het kabinet toestemming gaf aan topsportcompetities om op 17 december weer van start te gaan. Zes dagen later kondigde premier Mark Rutte echter aan dat alle binnensportlocaties per direct dichtgaan, waaronder de zwembaden.

“Vorige week ging de vlag uit, omdat we weer mochten beginnen. Maar nu moeten de zwembaden dicht”, zegt voorzitter John Jansen van AZC uit Alphen aan den Rijn, de koploper in de mannencompetitie. “En gaat het bad alleen voor ons open? Ik weet bijna zeker dat dit niet reëel is.”

Technisch coördinator Rob van de Blaak van Polar Bears, de nummer 1 bij de vrouwen, houdt hoop. “Het gaat in totaal om zestien, zeventien zwembaden waar de clubs uit de eredivisie in trainen en spelen. Als die allemaal zeggen: ‘we geven jullie de sleutel, jullie kunnen erin’, dan is het mogelijk. Maar als ze er een paar dicht gooien, dan houdt het op. Het is ook hopen tegen beter weten in.”

Zwembond KNZB liet maandagavond al weten dat hervatting van de waterpolocompetities eigenlijk niet haalbaar is. “Logisch”, zegt Jansen. “Ik acht de kans minimaal dat zestien, zeventien zwembaden zeggen: ‘we blijven wel open omdat vijftien mannen een balletje willen gooien’. Het kan ook niet. Het badwater moet op temperatuur worden gehouden, er moet chloor in; daar is toch personeel voor nodig.”

De waterpoloteams delen normaal gesproken een bad met andere watersporten. Daarnaast vinden er dagelijks zwemlessen en ‘vrij’ zwemmen plaats. Dat alles is tot 19 januari niet toegestaan. Van de Blaak gaat op korte termijn nog wel in gesprek met de eigenaar van zwembad De Peppel in Ede, de thuisbasis van Polar Bears. “We kunnen zeggen: geef ons de sleutel van het zwembad maar. Ja, de verwarming zal wel uitgaan. Dat maakt voor ons niet zo uit, het is wel lekker om in iets kouder water te zwemmen.”

Bij AZC trainden de waterpoloërs de afgelopen periode vier keer per week, in afwachting van hervatting van de competitie. De warming-up deden ze in de parkeergarage van hun zwembad AquaRijn. “En daarna meteen het water in. Alles om voor zo goed mogelijke spreiding te zorgen”, zegt Jansen, die vooruitlopend op een mogelijke hervatting ook al financiële middelen bij elkaar aan het zoeken was om zijn spelers twee keer per week een coronatest te laten doen. “Maar het feest gaat niet door. Het is een rollercoaster, we zijn in een week van 100 naar 0 gegaan.”