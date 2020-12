Titelverdediger Wright wint op openingsavond WK darts

Titelverdediger Peter Wright is het WK darts begonnen met een overtuigende zege. De volledig in het groen gehulde en geverfde ‘Snakebite’ rekende in zijn eerste partij met 3-1 in sets af met Steve West.

Er waren duizend toeschouwers aanwezig op de eerste avond van het WK in het Londense Alexandra Palace. Het publiek zat keurig achter tafeltjes en onthield zich van uitbundig schreeuwen. Het was ook meteen voorlopig de laatste avond met fans, want vanaf woensdag gaat Londen vanwege de toenemende coronabesmettingen in een lockdown.

Wright won vorig jaar de titel door in de finale Michael van Gerwen te verslaan. De Nederlandse favoriet komt pas zaterdag in actie. De Schot kwam vrij gemakkelijk met 2-0 voor, maar West krabbelde terug door de derde set te winnen, ook al gooide Wright een leg uit met 144. In de vierde set stelde Wright orde op zaken.