Topturners trainen vanaf 2021 ook in Rotterdam

Topsportcentrum Rotterdam is vanaf 1 september 2021 een van de vier locaties waar de beste turners van Nederland trainen. Een hal in het sportcentrum naast De Kuip wordt verbouwd en ingericht voor de turners en trainers van TeamNL. Dat maakten de betrokken partijen waaronder gymnastiekbond KNGU en Rotterdam Topsport dinsdag bekend.

Bij de mannen trainen de topturners nu nog in Heerenveen, Hoofddorp, Den Bosch en Zwijndrecht. Die laatste locatie, waar onder anderen olympiër Bart Deurloo traint, wordt vervangen door Rotterdam. Daarmee opent het centrum voor topsport en onderwijs (CTO) Metropool de deuren voor de vijf beste mannelijke turners uit Zuidwest-Nederland. In Zwijndrecht, bij de vereniging O & O, blijft wel een opleiding voor talenten.

“Samen met de KNGU, die eigenaar is van het topsportprogramma, NOC*NSF en de gemeente Rotterdam gaan we een turnhal realiseren die uniek is in Nederland”, zegt Peter Blangé, directeur van Rotterdam Topsport. “Het wordt een trainings- én wedstrijdhal. Met de modernste toestellen, voorzieningen en hulpmiddelen. Er komen ook vrouwentoestellen. Hiermee wordt de hal breder inzetbaar en kunnen er ook EK- en WK-kwalificatiewedstrijden worden gehouden met een maximum aantal van 700 toeschouwers.”