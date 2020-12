Wereldberoemd dressuurpaard Totilas overleden

Het voormalig toppaard Totilas is op 20-jarige leeftijd overleden, laat de hippische bond KNHS weten. De zwarte hengst wordt over het algemeen gezien als het beste dressuurpaard dat ooit aan wedstrijden deelnam. Totilas behaalde grote successen onder Edward Gal. Zo won de combinatie onder meer drie keer goud op de Wereldruiterspelen in Kentucky in 2010.

Nadat Totilas in Duitse handen terechtkwam, leverde het dier onder een andere ruiter vrijwel nooit meer aansprekende prestaties en verdween geruisloos uit de sport. Gal kwam door de verkoop van het dier destijds nooit uit met Totilas op de Olympische Spelen.